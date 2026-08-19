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Domy nad morzem na sprzedaż w Trabzon, Turcja

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Ortahisar
6
7 obiektów total found
Bliźniak 7 pokojów w Akcaabat, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Akcaabat, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 17/17
Przestronny, Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie Panorama 61 w Trabzonie-Akçaabat Ten elega…
$355,336
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Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalnie Zaprojektowane Domy z Instalacjami Gazu Ziemnego w Yalıncak Trabzon Dwupoziomowe …
$730,349
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Willa 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Eleganckie i Przestronne Wille w Projekcie w Ortahisar Trabzon Wille znajdują się w dzielnic…
$344,919
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$704,886
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Dom 6 pokojów w Ortahisar, Turcja
Dom 6 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie Domy w Przestronnym Kompleksie w Trabzon Ortahisar Stylowe domy zlokalizowane są …
$739,609
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Bliźniak 7 pokojów w Ortahisar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z Tarasami w Spokojnej i Komfortowej Okolicy w Trabzon Yalıncak Apartamenty znaj…
$413,494
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Willa 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Głównej Drogi w Tr…
$950,264
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Typy nieruchomości w Trabzon.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Trabzon, Turcja

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