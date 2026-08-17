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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Toroslar, Turcja

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mieszkania
4
4 obiekty total found
Mieszkanie w Gozne, Turcja
Mieszkanie
Gozne, Turcja
Powierzchnia 405 m²
$3,08M
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Mieszkanie 2 pokoi w Toroslar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Toroslar, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6/6
$2,62M
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Mieszkanie 2 pokoi w Toroslar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Toroslar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
$115,632
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Mieszkanie 2 pokoi w Toroslar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Toroslar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 11/12
The new building of MERSIN, AYASH, MERSIN the complex consists of 1 block on 12 floors in …
$96,360
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