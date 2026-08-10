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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tarsus, Turcja

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mieszkania
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14 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tarsus, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Hill Star Halkalı is the new brand of Istanbul with its contemporary quality living space in…
$230,159
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Mieszkanie 1 pokój w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tarsus, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
W Beylikdüzu, nowym centrum Istambułu, można stworzyć przytulny i wygodny dom dla rodziny. S…
$103,571
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Mieszkanie 2 pokoi w Gocuk, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gocuk, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/12
Na sprzedaż gotowy apartament 1 + 1.Korzyści z zakupu:Płatność jest możliwa w każdej walucie…
$75,725
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Mieszkanie 1 pokój w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tarsus, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Hill Star Halkalı to nowa marka Istambułu z nowoczesną jakością przestrzeni życiowej w przyr…
$65,595
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Mieszkanie 4 pokoi w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tarsus, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 15
Przestronne Mieszkania na Sprzedaż w Mersin Tarsus Przestronne mieszkania na sprzedaż w Mers…
$76,516
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Mieszkanie 3 pokoi w Takbas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Takbas, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
$2,99M
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Mieszkanie 1 pokój w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tarsus, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Hill Star Halkalı is the new brand of Istanbul with its contemporary quality living space in…
$93,214
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Mieszkanie 2 pokoi w Takbas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Takbas, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 12/12
$2,87M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tarsus, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 15
Centralnie Położone i Przestronne Mieszkania na Sprzedaż w Mersin Mersin to cudowna przestrz…
$78,498
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Mieszkanie 5 pokojów w Kaleburcu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kaleburcu, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 15/15
$7,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tarsus, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 15
Centralnie Położone i Przestronne Mieszkania na Sprzedaż w Mersin Mersin to cudowna przestrz…
$95,397
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Mieszkanie 1 pokój w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tarsus, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 9/15
ID MR 1108 ✅ Obszar: Tarsus, Kawakly ✅ Data dostawy nieruchomości: 30.09.2022 ✅ Plany sprzed…
$85,986
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Mieszkanie 2 pokoi w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tarsus, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 15
Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus…
$57,600
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Mieszkanie 4 pokoi w Tarsus, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tarsus, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 15
Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey Gated reside…
$97,811
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