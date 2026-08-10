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Wille na sprzedaż w Silivri, Turcja

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Silivri, Turcja
Willa 4 pokoi
Silivri, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wille z Ogrodem i Basenem w Stambule Silivri Wille na sprzedaż znajdują się w Se…
$516,780
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Willa 1 pokój w Silivri, Turcja
Willa 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
General information  Location: SILIVERI/SELİMPAŞA  Construction company: ACET  Area…
$565,305
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