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Wille na sprzedaż w Silifke, Turcja

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Silifke, Turcja
Willa 5 pokojów
Silifke, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniałe Wille z Widokiem na Naturę na Sprzedaż w Silifke, Mersin Mersin przyciąga zarówno …
$602,332
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Willa 3 pokoi w Silifke, Turcja
Willa 3 pokoi
Silifke, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
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