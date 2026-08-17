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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sile, Turcja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 370 m² w Sile, Turcja
Nieruchomości komercyjne 370 m²
Sile, Turcja
Pokoje 13
Sypialnie 13
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowany Hotel na Sprzedaż z Wysokim Potencjałem Dochodowym w Ağva w Stambule Hotel znajdu…
$702,921
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