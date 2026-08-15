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Bungalow na sprzedaż w Seydikemer, Turcja

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1 obiekt total found
Bungalow 4 pokoi w Seydikemer, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Seydikemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronne Wille z 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Muğla Seydikemer to dzielnica mias…
$359,746
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