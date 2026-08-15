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Mieszkania na sprzedaż w Seydikemer, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Seydikemer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Seydikemer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 322 m²
Piętro 1/2
Tek Yetkili Homes Gayrimenkulden SEYDİKEMER SAHİLCEYLAN Ceylan Country Club'da Doğayla İç İç…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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