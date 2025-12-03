  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Provincia de Sakarya
  4. Nowe domy

Nowe domy w Provincia de Sakarya, Turcja

Sapanca
1
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Pokaż wszystko Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turcja
od
$704,060
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Projekt Kırsal Sapanca zajmuje 26 willi na powierzchni 16 400 m2. Każda z naszych willi ma powierzchnię 295 m2 i składa się z 4 pokoi i 1 salonu. Tereny ogrodowe naszych willi zaczynają się od 150 m2 i osiągają do 540 m2. W kompleksie znajduje się system bezpieczeństwa 24/7. Każda z naszych …
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Na mapie
