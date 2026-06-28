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Długoterminowy wynajem penthouse’ów z widokiem na morze w Turcja

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Mediterranean Region
16
Antalya
16
Alanya
15
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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 5
Umeblowany Apartament Dwupoziomowy do Wynajęcia w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi Region Ke…
$644
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Turcja

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