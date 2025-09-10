Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Penthouse

Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Alanya, Turcja

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Na czynsz. Co masz: Luksusowy urządzony apartament z 3 + 1 układ, o powierzchni 180 m2, z p…
$3,509
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się