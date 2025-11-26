Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Bliźniak

Wynajem długoterminowy dupleksów w Turcja

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Prywatnym Basenem i Dużym Terenem Zielonym w Yeşilbayır, Döşemealtı Ta willa do wyna…
$1,773
za miesiąc
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w , Turcja
Bliźniak 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/6
Dwupokojowy Apartament Typu Duplex do Wynajęcia w Termal, Yalova Yalova słynie z bliskości S…
$544
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się