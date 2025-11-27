Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Bliźniak
  5. Widok na góry

Długoterminowy wynajem dupleksów z widokiem na góry w Turcja

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w , Turcja
Bliźniak 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/6
Dwupokojowy Apartament Typu Duplex do Wynajęcia w Termal, Yalova Yalova słynie z bliskości S…
$544
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się