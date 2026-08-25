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Bliźniaki na sprzedaż w Pendik, Turcja

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2 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$473 020
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Bliźniak 7 pokojów w Pendik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Pendik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty na Sprzedaż w Strzeżonym Kompleksie w Pendik, Stambuł Pendik, jedna z dynamiczni…
$754 154
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