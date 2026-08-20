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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ortahisar, Turcja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 200 m² w Ortahisar, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 200 m²
Ortahisar, Turcja
Pokoje 28
Sypialnie 28
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel na Sprzedaż, 3 km od Lotniska w Pelitli, Ortahisar Hotel znajduje się w dzielnicy Peli…
$3,55M
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