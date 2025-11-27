Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Odunpazari, Turcja

Zakład produkcyjny 25 m² w Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 25 m²
$231,36M
