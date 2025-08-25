  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sariyer
  4. Nieruchomości komercyjne Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Nieruchomości komercyjne Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sariyer, Turcja
od
$703,609
od
$10,554/m²
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28002
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Sarıyer Commercial Mall Opportunity Investment - Istanbul

Ta ekskluzywna okazja inwestycyjna oferuje nabycie 45 jednostek komercyjnych w luksusowym centrum handlowym w Sarıyer, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu. Projekt wspierany przez dewelopera wspieranego przez rząd i zabezpieczony gotowymi aktami własności (Tapu) zapewnia zarówno natychmiastową stabilność, jak i silny potencjał wzrostu.

Streszczenie

  • Okazja: Nabycie 45 jednostek handlowych tworzących skonsolidowany pakiet handlowy.

  • Inwestycje ogółem: 68 mln USD.

  • Własność: Gotowy tytuł Deeds (Tapu) zapewnia bezpieczną własność.

  • Plan płatności: 50% zaliczki, saldo powyżej 18 miesięcy.

  • Dostawa: W ciągu 12 miesięcy.

  • Operator: Professional leasing company zakontraktowane na zabezpieczenie międzynarodowych najemców.

Najważniejsze punkty projektu

Położony w Sarıyer, centrum mieszkalnym i komercyjnym Stambułu, rozwój ten jest otoczony infrastruktury premium i mieszkańców o wysokiej wartości netto.

  • Skala rozwoju:

    • + 750 luksusowych mieszkań (500K USD - 3M +).

    • + 350 jednostek biurowych już sprzedanych wiodącym korporacjom.

    • Międzynarodowy 5-gwiazdkowy hotel w kompleksie.

  • Wysokie zapotrzebowanie: Ponad 70% sprzedanych jednostek mieszkalnych.

  • Unikalna koncepcja: Luksusowe centrum handlowe Open- air inspirowane projektem ikonicznej dzielnicy Istambuł Fişekhane.

Propozycja inwestycyjna

45 jednostek jest oferowanych jako nabycie pod klucz, tworząc skonsolidowaną strukturę własności rzadko dostępną w głównych okręgach Stambułu.

  • Bezpieczeństwo wynajmu: Gwarantowane zarządzanie i leasing do globalnych F & B, supermarketów, mody i usług marek.

  • Przewidywany ROI:

    • 7% rocznego dochodu z czynszu.

    • 25% aprecjacja kapitału w momencie dostawy.

  • Secure Exit: Deweloper wspierany przez rząd i gwarantowany własność Tapu.

Scenariusze wyjścia

Inwestorzy korzystają z elastycznych strategii wyjścia zaprojektowanych zarówno dla profili zorientowanych na wielkość, jak i wzrost:

  1. Hold & Lease: Generuj stały 7% roczny dochód z wynajmu.

  2. Docenienie kapitałowe: Korzyść ze wzrostu wartości + 25% przy realizacji projektu (12 miesięcy).

  3. Resale z Global Brands: Resell jako ustabilizowane centrum handlowe, gdy międzynarodowe najemcy kotwicy są zabezpieczone.

Oczekiwany ROI przy wyjściu: 25% - 35%.

Inwestorzy docelowi

Możliwość ta jest dostosowana do:

  • Fundusze instytucjonalne: REIT, Private Equity, Family Offices.

  • Kupujący korporacyjni: Grupy detaliczne, gościnność i inwestorzy hotelowi.

  • Inwestorzy regionalni: Kupujący z Zatoki Perskiej, Afryki Północnej i Europy poszukujący trofeum w Stambule.

Dlaczego ta okazja?

  • Prestiżowa lokalizacja: Sarıyer jest jednym z najbardziej wysuniętych po Stambule okręgów.

  • Scale Advantage: Skonsolidowane prawo własności 45 jednostek tworzących pełny majątek centrum handlowego.

  • Rząd Gwarancja: Backed by a renomowany state- support developer.

  • Silne sterowniki popytu: Otoczony luksusowymi rezydencjami, biurami korporacyjnymi, pięciogwiazdkowym hotelem i szpitalami.

  • Płynność: Aktywny rynek instytucjonalny centrów handlowych generujących zyski w Stambule.

Wniosek

Jest to inwestycja trofeum aktywów oferująca rzadką szansę posiadania w pełni zintegrowanego centrum handlowego w najbardziej prestiżowej dzielnicy Stambułu. Z gotowymi aktami własności, wsparciem rządowym, profesjonalnym zarządzaniem, gwarantowanym zyskiem z wynajmu oraz wieloma strategiami wyjścia, inwestorzy są umieszczani zarówno dla bezpieczeństwa, jak i wzrostu.

📩Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zabezpieczyć swój udział w inwestycji Sarıyera.

Lokalizacja na mapie

Sariyer, Turcja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Avtogalereya Oto Kent
Aksu, Turcja
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$703,609
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Avtogalereya Oto Kent
Handel Avtogalereya Oto Kent
Handel Avtogalereya Oto Kent
Handel Avtogalereya Oto Kent
Handel Avtogalereya Oto Kent
Pokaż wszystko Handel Avtogalereya Oto Kent
Handel Avtogalereya Oto Kent
Aksu, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 217 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Oto Kent Autogallery to innowacyjny projekt komercyjny, który stanie się pierwszym i największym centrum handlowym w Antalya i na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ten nowoczesny kompleks łączy centrum przemysłu motoryzacyjnego, a także obejmuje pomieszczenia biznesowe i obiekty o znaczeniu…
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje