Nieruchomości komercyjne Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer Commercial Mall Opportunity Investment - Istanbul

Ta ekskluzywna okazja inwestycyjna oferuje nabycie 45 jednostek komercyjnych w luksusowym centrum handlowym w Sarıyer, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu. Projekt wspierany przez dewelopera wspieranego przez rząd i zabezpieczony gotowymi aktami własności (Tapu) zapewnia zarówno natychmiastową stabilność, jak i silny potencjał wzrostu.

Streszczenie

Okazja: Nabycie 45 jednostek handlowych tworzących skonsolidowany pakiet handlowy.

Inwestycje ogółem: 68 mln USD.

Własność: Gotowy tytuł Deeds (Tapu) zapewnia bezpieczną własność.

Plan płatności: 50% zaliczki, saldo powyżej 18 miesięcy.

Dostawa: W ciągu 12 miesięcy.

Operator: Professional leasing company zakontraktowane na zabezpieczenie międzynarodowych najemców.

Najważniejsze punkty projektu

Położony w Sarıyer, centrum mieszkalnym i komercyjnym Stambułu, rozwój ten jest otoczony infrastruktury premium i mieszkańców o wysokiej wartości netto.

Skala rozwoju: + 750 luksusowych mieszkań (500K USD - 3M +). + 350 jednostek biurowych już sprzedanych wiodącym korporacjom. Międzynarodowy 5-gwiazdkowy hotel w kompleksie.

Wysokie zapotrzebowanie: Ponad 70% sprzedanych jednostek mieszkalnych.

Unikalna koncepcja: Luksusowe centrum handlowe Open- air inspirowane projektem ikonicznej dzielnicy Istambuł Fişekhane.

Propozycja inwestycyjna

45 jednostek jest oferowanych jako nabycie pod klucz, tworząc skonsolidowaną strukturę własności rzadko dostępną w głównych okręgach Stambułu.

Bezpieczeństwo wynajmu: Gwarantowane zarządzanie i leasing do globalnych F & B, supermarketów, mody i usług marek.

Przewidywany ROI: 7% rocznego dochodu z czynszu. 25% aprecjacja kapitału w momencie dostawy.

Secure Exit: Deweloper wspierany przez rząd i gwarantowany własność Tapu.

Scenariusze wyjścia

Inwestorzy korzystają z elastycznych strategii wyjścia zaprojektowanych zarówno dla profili zorientowanych na wielkość, jak i wzrost:

Hold & Lease: Generuj stały 7% roczny dochód z wynajmu. Docenienie kapitałowe: Korzyść ze wzrostu wartości + 25% przy realizacji projektu (12 miesięcy). Resale z Global Brands: Resell jako ustabilizowane centrum handlowe, gdy międzynarodowe najemcy kotwicy są zabezpieczone.

Oczekiwany ROI przy wyjściu: 25% - 35%.

Inwestorzy docelowi

Możliwość ta jest dostosowana do:

Fundusze instytucjonalne: REIT, Private Equity, Family Offices.

Kupujący korporacyjni: Grupy detaliczne, gościnność i inwestorzy hotelowi.

Inwestorzy regionalni: Kupujący z Zatoki Perskiej, Afryki Północnej i Europy poszukujący trofeum w Stambule.

Dlaczego ta okazja?

Prestiżowa lokalizacja: Sarıyer jest jednym z najbardziej wysuniętych po Stambule okręgów.

Scale Advantage: Skonsolidowane prawo własności 45 jednostek tworzących pełny majątek centrum handlowego.

Rząd Gwarancja: Backed by a renomowany state- support developer.

Silne sterowniki popytu: Otoczony luksusowymi rezydencjami, biurami korporacyjnymi, pięciogwiazdkowym hotelem i szpitalami.

Płynność: Aktywny rynek instytucjonalny centrów handlowych generujących zyski w Stambule.

Wniosek

Jest to inwestycja trofeum aktywów oferująca rzadką szansę posiadania w pełni zintegrowanego centrum handlowego w najbardziej prestiżowej dzielnicy Stambułu. Z gotowymi aktami własności, wsparciem rządowym, profesjonalnym zarządzaniem, gwarantowanym zyskiem z wynajmu oraz wieloma strategiami wyjścia, inwestorzy są umieszczani zarówno dla bezpieczeństwa, jak i wzrostu.

📩Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zabezpieczyć swój udział w inwestycji Sarıyera.