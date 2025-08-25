Nieruchomości komercyjne Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer Commercial Mall Opportunity Investment - Istanbul
Ta ekskluzywna okazja inwestycyjna oferuje nabycie 45 jednostek komercyjnych w luksusowym centrum handlowym w Sarıyer, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu. Projekt wspierany przez dewelopera wspieranego przez rząd i zabezpieczony gotowymi aktami własności (Tapu) zapewnia zarówno natychmiastową stabilność, jak i silny potencjał wzrostu.
Streszczenie
Okazja: Nabycie 45 jednostek handlowych tworzących skonsolidowany pakiet handlowy.
Inwestycje ogółem: 68 mln USD.
Własność: Gotowy tytuł Deeds (Tapu) zapewnia bezpieczną własność.
Plan płatności: 50% zaliczki, saldo powyżej 18 miesięcy.
Dostawa: W ciągu 12 miesięcy.
Operator: Professional leasing company zakontraktowane na zabezpieczenie międzynarodowych najemców.
Najważniejsze punkty projektu
Położony w Sarıyer, centrum mieszkalnym i komercyjnym Stambułu, rozwój ten jest otoczony infrastruktury premium i mieszkańców o wysokiej wartości netto.
Skala rozwoju:
+ 750 luksusowych mieszkań (500K USD - 3M +).
+ 350 jednostek biurowych już sprzedanych wiodącym korporacjom.
Międzynarodowy 5-gwiazdkowy hotel w kompleksie.
Wysokie zapotrzebowanie: Ponad 70% sprzedanych jednostek mieszkalnych.
Unikalna koncepcja: Luksusowe centrum handlowe Open- air inspirowane projektem ikonicznej dzielnicy Istambuł Fişekhane.
Propozycja inwestycyjna
45 jednostek jest oferowanych jako nabycie pod klucz, tworząc skonsolidowaną strukturę własności rzadko dostępną w głównych okręgach Stambułu.
Bezpieczeństwo wynajmu: Gwarantowane zarządzanie i leasing do globalnych F & B, supermarketów, mody i usług marek.
Przewidywany ROI:
7% rocznego dochodu z czynszu.
25% aprecjacja kapitału w momencie dostawy.
Secure Exit: Deweloper wspierany przez rząd i gwarantowany własność Tapu.
Scenariusze wyjścia
Inwestorzy korzystają z elastycznych strategii wyjścia zaprojektowanych zarówno dla profili zorientowanych na wielkość, jak i wzrost:
Hold & Lease: Generuj stały 7% roczny dochód z wynajmu.
Docenienie kapitałowe: Korzyść ze wzrostu wartości + 25% przy realizacji projektu (12 miesięcy).
Resale z Global Brands: Resell jako ustabilizowane centrum handlowe, gdy międzynarodowe najemcy kotwicy są zabezpieczone.
Oczekiwany ROI przy wyjściu: 25% - 35%.
Inwestorzy docelowi
Możliwość ta jest dostosowana do:
Fundusze instytucjonalne: REIT, Private Equity, Family Offices.
Kupujący korporacyjni: Grupy detaliczne, gościnność i inwestorzy hotelowi.
Inwestorzy regionalni: Kupujący z Zatoki Perskiej, Afryki Północnej i Europy poszukujący trofeum w Stambule.
Dlaczego ta okazja?
Prestiżowa lokalizacja: Sarıyer jest jednym z najbardziej wysuniętych po Stambule okręgów.
Scale Advantage: Skonsolidowane prawo własności 45 jednostek tworzących pełny majątek centrum handlowego.
Rząd Gwarancja: Backed by a renomowany state- support developer.
Silne sterowniki popytu: Otoczony luksusowymi rezydencjami, biurami korporacyjnymi, pięciogwiazdkowym hotelem i szpitalami.
Płynność: Aktywny rynek instytucjonalny centrów handlowych generujących zyski w Stambule.
Wniosek
Jest to inwestycja trofeum aktywów oferująca rzadką szansę posiadania w pełni zintegrowanego centrum handlowego w najbardziej prestiżowej dzielnicy Stambułu. Z gotowymi aktami własności, wsparciem rządowym, profesjonalnym zarządzaniem, gwarantowanym zyskiem z wynajmu oraz wieloma strategiami wyjścia, inwestorzy są umieszczani zarówno dla bezpieczeństwa, jak i wzrostu.
