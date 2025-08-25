  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aksu
  4. Mieszkanie w nowym budynku Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas

Aksu, Turcja
od
$223,673
24
ID: 27947
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Aksu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Dobrze Zaprojektowane, Eleganckie Mieszkania w Projekcie w Antalyi, Altintas

Mieszkania znajdują się w Aksu, Altıntaş. Aksu to dzielnica w Antalyi z zakorzenioną historią. Okolica Altıntaş to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic mieszkaniowych i centrów inwestycyjnych w Antalyi i Turcji, z dobrze rozwiniętymi projektami oferującymi bogate udogodnienia.

Viva Defne z certyfikatem LEED to projekt o charakterze mieszanym, zlokalizowany przy arterii komunikacyjnej. Mieszkania na sprzedaż w Antalya Altintas znajdują się 4,4 km od lotniska w Antalyi, 7 km od plaży Lara, 10,1 km od centrum handlowego TerraCity, 12 km od starożytnego miasta Perge, 22 km od parku rozrywki The Land of Legends, 80 km od kanionu Köprülü Park Narodowy i 90 km od dystryktu Alanya.

Projekt oferuje opłacalną inwestycję w połączeniu z profesjonalizmem i jakością Tekce Exclusive. Kompleks mieszkaniowy położony jest na działkach o powierzchni 7716 m², które składają się z Bloku A i Bloku B.

Projekt oferuje bogate udogodnienia, takie jak basen, kryty parking, wspólny teren krajobrazowy, ochrona, kamera bezpieczeństwa, pergola, ogród o powierzchni 25 m² na każdym piętrze, winda, dozorca i generator.

Mieszkania wyposażone są w sprzęt kuchenny w zabudowie, stalowe drzwi zewnętrzne, żaluzje aluminiowe, laminowane wykładziny podłogowe, sufity podwieszane oświetlenie LED, wieszaki na ubrania w przedpokoju, energetyczną klimatyzację VRF klasy A oraz wideodomofon. Łazienki wyłożone są wysokiej jakości płytkami ceramicznymi.


AYT-03237

Lokalizacja na mapie

Aksu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

