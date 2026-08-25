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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nevsehir, Turcja

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Avanos
132
169 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 11/12
Co dostajesz: Nowoczesny kompleks mieszkalny na powierzchni 6000 m2. Projekt oferuje różne u…
$72 766
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Apartament o układzie 1 + 1 o łącznej powierzchni 60 m2, w pełni umeblowane i …
$183 555
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/9
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt inwestycyjny z infrastrukturą po atra…
$104 599
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Co dostajesz: Przytulne apartamenty 1 + 1 w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z rozwiniętą …
$73 071
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/10
Co dostajesz: Jednopokojowe mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z infrastrukturą…
$119 760
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Oferujemy Państwu wyjątkową okazję do zakupu dwupokojowego mieszkania w nowym …
$138 450
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
Co dostajesz: Wyjątkowa okazja, aby stać się właścicielem nieruchomości w kompleksie butikow…
$145 089
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
Co masz: Przestronne mieszkanie 65 m2, znajduje się na 2. piętrze elitarnego kompleksu. Mies…
$227 236
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/4
Co otrzymasz: Elegant 1 + 1 mieszkanie w domku klubowym na 3 piętrze, o powierzchni 56 m2, z…
$105 861
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Co dostajesz: Jest to idealny wybór dla tych, którzy cenią komfort, nowoczesność i wysoką ja…
$216 300
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Mieszkanie 6 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Ten przestronny apartament z oddzielną kuchnią i 5 sypialniami jest doskonałym…
$405 884
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji To, co dostajesz: Elitarny kompleks w Alanyi n…
$207 178
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Mieszkanie 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 2/5
Co masz: Przestronny narożny apartament o powierzchni 122 m2 z dużym balkonem i własną powie…
$121 238
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Mieszkanie 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/9
Co otrzymasz: Apartament 2 + 1 z designem w kompleksie położonym 250 metrów od morza. Na b…
$160 768
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/7
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowe apartamenty w pobliżu morza w dzielnicy Demir…
$277 077
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/11
Na czynsz. Dla inwestycji Nowe apartamenty w dzielnicy Demirtas, Alanya. Na budowie: Bu…
$99 036
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy kompleks trzy kilometry od …
$204 582
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Mieszkanie 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/4
Co masz: Luksusowy kompleks mieszkalny, w tym 17 apartamentów w jednym bloku piętrowym. Dost…
$179 404
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Wspaniały dwupoziomowy apartament o powierzchni 100 m2 na 6 i 7 piętrze nowego…
$370 753
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty i nieruchomości komercyjnych w nowym k…
$196 274
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie w cent…
$168 034
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/5
Na czynsz. Luksusowy dom na 11 i 12 piętrze w Mahmutlar, Alanya, zaledwie 500 metrów od mor…
$370 236
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/11
Co masz: Apartament 1 + 1 w nowym domu w Kargicak, tylko 500 m do morza. Idealny dla tych, k…
$94 954
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Mieszkanie 2 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Apartamenty 1 + 1 w nowym kompleksie w Okurjalar dzielnicy. Okręg / plaża: Ko…
$90 242
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/10
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w luksusowym kompleksie w dzielnicy De…
$162 463
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Penthouse 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
Co otrzymasz: Przestronny penthouse 2 + 1 z meblami, położony w malowniczej okolicy Kargicak…
$214 012
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Mieszkanie 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$201 464
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas Koyu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas Koyu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/7
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty i penthouses w nowym kompleksie w dzielnicy…
$137 426
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Mieszkanie 3 pokoi w Akarca Koyu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 7/11
Co dostajesz: Nowy kompleks w spokojnej części dzielnicy Mahmutlar. Na budowie: Budowa rozp…
$145 397
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Szeregowiec 5 pokojów w Akarca Koyu, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Ten stylowy duplex 4 + 1 o powierzchni 200 m2 jest w pełni gotowy do obsadzeni…
$161 978
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Typy nieruchomości w Nevsehir.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Nevsehir, Turcja

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