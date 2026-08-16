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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mut, Turcja

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mieszkania
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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Mut, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mut, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/12
Kup nieruchomość w Mersin, Turcja | Inwestycje od dewelopera Kup mieszkanie nad morzem na r…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Mut, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mut, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 14/15
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 53 m2 netto na 4 piętrze.Cena mieszkania jest 23 000 E…
$71,325
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Mieszkanie 2 pokoi w Mut, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mut, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/15
Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 13.000 EUR.► jednopokojowe apar…
$60,004
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