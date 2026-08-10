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Kawalerki na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

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1 obiekt total found
Kawalerka w Muratpasa, Turcja
Kawalerka
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 10 m²
Piętro 4/10
Desire Antalya - Zostań współwłaścicielem hotelu Premier Best WesternInwestycja, która dział…
$25,000
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Agencja
Hotel Invest
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