Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muğla
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Garaż

Bliźniaki z garażem na sprzedaż w Mugla, Turcja

Bodrum
14
Fethiye
9
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Gundogan, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gundogan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
$1,20M
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się