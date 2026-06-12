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Domy na sprzedaż w Menderes, Turcja

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Menderes, Turcja
Dom 6 pokojów
Menderes, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Piętro 1/3
Nowo Wybudowana Willa z Basenem w Menderes, Izmir Willa w zabudowie bliźniaczej znajduje się…
$400,526
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