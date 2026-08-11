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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Menderes, Turcja

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3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Menderes, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Menderes, Turcja
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
$151,482
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Dom 6 pokojów w Menderes, Turcja
Dom 6 pokojów
Menderes, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Piętro 1/3
Nowo Wybudowana Willa z Basenem w Menderes, Izmir Willa w zabudowie bliźniaczej znajduje się…
$347,881
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Mieszkanie 2 pokoi w Menderes, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Menderes, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Mia Koru Torbalı is a positive place where you can live life in harmony in every aspect. Its…
$48,000
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