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Rezydencje w górach na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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2 obiekty total found
Rezydencja 9 pokojów w Incekum, Turcja
Rezydencja 9 pokojów
Incekum, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa z 8 sypialniami, położona w południowej części miasta, oferuje niezrównan…
$1,36M
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Rezydencja 8 pokojów w Dosemealti, Turcja
Rezydencja 8 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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