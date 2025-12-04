Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Turcja
  3. Marmara Region
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Marmara Region, Turcja

Stambuł
12
Sisli
6
Yalova
3
Yalova Merkez
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 20/50
Apartament z Widokiem na Miasto w Sinpaş Queen Bomonti w Stambule Apartament znajduje się w …
$1,414
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 19/50
Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Panoramę Stambułu w Sinpaş Queen Residence, Şişli Ten…
$1,414
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Zeytinburnu, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 319 m²
Piętro 4/16
Luksusowy, Umeblowany Apartament z 5 Sypialniami do Wynajęcia w Kompleksie Yedi Mavi w Stamb…
$10,604
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 19/50
Apartament z 1 Sypialnią do Wynajęcia w Kompleksie Sinpaş Queen Residence w Stambule Ten ele…
$1,697
za miesiąc
Zostaw prośbę
