Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Esenyurt
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Esenyurt, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Esenyurt, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 17/22
Apartament pokazany na zdjęciu jest jednym z przykładowych apartamentów w budynku.Budynek po…
$390
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się