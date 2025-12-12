Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Stambuł, Turcja

Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 20/50
Apartament z Widokiem na Miasto w Sinpaş Queen Bomonti w Stambule Apartament znajduje się w …
$1,407
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gediz Sokagi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gediz Sokagi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/5
Umeblowany Apartament Typu Duplex z 2 Sypialniami w Taksim Palas w Dzielnicy Şişli Apartamen…
$1,243
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w 1076 Sokak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
1076 Sokak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 17/22
Apartament 1 + 1 z meblamiTylko na długo
$430
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gediz Sokagi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gediz Sokagi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/5
Umeblowany Apartament do Wynajęcia Długoterminowego w Dzielnicy Şişli Położone w Stambule, Ş…
$1,008
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 5/20
Apartament do Wynajęcia w Stambule, Esenyurt Babacan Palace Ten apartament z jedną sypialnią…
$425
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dr Fazil Kucuk Caddesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Dr Fazil Kucuk Caddesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 22/39
Przestronny, Dwupokojowy Apartament do Wynajęcia w Wieżowcu Avrupa Rezidans Yamanevler z Udo…
$1,711
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w 18 Nicole, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
18 Nicole, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/5
1-Pokojowy, Umeblowany Apartament do Wynajęcia w Dzielnicy Tomtom, Beyoğlu, Stambuł Apartame…
$1,407
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Zeytinburnu, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 319 m²
Piętro 4/16
Luksusowy, Umeblowany Apartament z 5 Sypialniami do Wynajęcia w Kompleksie Yedi Mavi w Stamb…
$10,621
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Piętro 1
Luksusowy apartament na wynajem roczny w Kayaşehir, w Adam Istanbul kompleks 3+1 (3 sypial…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 19/50
Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Panoramę Stambułu w Sinpaş Queen Residence, Şişli Ten…
$1,407
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gediz Sokagi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gediz Sokagi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/5
Apartament z 1,5 Sypialnią Blisko Metra w Stambule Apartament z 1,5 sypialni w Taksim Palas …
$938
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sisli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sisli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 42/48
Umeblowany Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Miasto w Sinpaş Queen Residence w Şişli w …
$1,771
za miesiąc
Zostaw prośbę

