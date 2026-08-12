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Rezydencje z basenem na sprzedaż w Turcja

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Aegean Region
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Mugla
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Bodrum
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1 obiekt total found
Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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