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Rezydencje w górach na sprzedaż w Turcja

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3 obiekty total found
Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Rezydencja 9 pokojów w Incekum, Turcja
Rezydencja 9 pokojów
Incekum, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa z 8 sypialniami, położona w południowej części miasta, oferuje niezrównan…
$1,36M
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Rezydencja 8 pokojów w Dosemealti, Turcja
Rezydencja 8 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
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Parametry nieruchomości w Turcja

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z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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