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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kozan, Turcja

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Akarca, Turcja
Dom 5 pokojów
Akarca, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 233 m²
Położony w malowniczej dzielnicy Fethiye, Mugla, ta luksusowa willa oferuje harmonijną miesz…
$1,49M
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Dom 6 pokojów w Akarca, Turcja
Dom 6 pokojów
Akarca, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 360 m²
Fethiye, jeden z najbardziej charakterystycznych miejsc wakacyjnych Mugla, słynie z zapieraj…
$1,25M
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