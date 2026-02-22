Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Konak
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Konak, Turcja

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Konak, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 3/4
Projekt inwestycyjny: Hotel w Izmir pod Wyndham ManagementNiepowtarzalna szansa na własność …
$35,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się