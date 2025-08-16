Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Sklepy na sprzedaż w Konak, Turcja

2 obiekty total found
Sklep 388 m² w Konak, Turcja
Sklep 388 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 388 m²
Piętro 1/38
Nieruchomości Komercyjne w Prestiżowym Kompleksie w Konak Izmir Nieruchomości komercyjne zlo…
$2,46M
Zostaw prośbę
Sklep 163 m² w Konak, Turcja
Sklep 163 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/38
Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Ulicy w Kompleksie Wielofunkcyjnym w Konak, Izmir Nier…
$958,493
Zostaw prośbę
