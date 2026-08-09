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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Kemer, Turcja

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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kemer, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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