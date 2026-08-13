Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kemalpaşa
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kemalpasa, Turcja

;
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Cinilikoy Mahallesi, Turcja
Willa 5 pokojów
Cinilikoy Mahallesi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 2
$23,37M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kemalpasa, Turcja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się