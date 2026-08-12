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Penthouse w górach na Sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Sisli
3
Kadikoy
4
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2 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Penthouse w Eyupsultan, Turcja
Penthouse
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$80,526
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Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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