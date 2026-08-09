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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Igdir, Turcja

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Igdir
121
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Oba są dobrze znaną zieloną częścią Alanyi, w porównaniu z innymi częściami Alanyi, wieżowce…
$107,737
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/3
Budowa nowego kompleksu   w Alanyi, w okolicy Oba. Pionier Oba i pojedyncza plaża znajdują …
$148,262
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/4
We are pleased to present you a new project in the green area of Oba. The advantage of life …
$113,668
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/5
продается квартира 1+1, площадю 55 м2 на 2 этаже за 155 000 еевро. н настройщиubli продаж …
$182,827
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
We present to your attention a new chic object under construction! The project is a unique …
$88,957
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Typy nieruchomości w Igdir.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Igdir, Turcja

z Ogród
Tanie
Luksusowe
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