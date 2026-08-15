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Bliźniaki na sprzedaż w Gemlik, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$209,370
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