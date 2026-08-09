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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 429 m²
Liczba kondygnacji 4
New furnished villas with panoramic views and swimming pools, Fethiye, Turkey We offer vill…
$1,58M
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey We …
$790,177
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