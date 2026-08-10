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Penthouse na Sprzedaż w Fatih, Turcja

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1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Fatih, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 7/7
Przestronna Nieruchomość z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Budynku z Windą w Dzielnicy Sul…
$221,973
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