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Penthouse na Sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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2 obiekty total found
Penthouse 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/4
Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Góry i Przyrodę w Dzielnicy Döşemealtı Bahçeyaka Apar…
$59,990
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Penthouse 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 5/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$95,145
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