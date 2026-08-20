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Mieszkania na sprzedaż w Diyarbakir, Turcja

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5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty na sprzeda ¿w nowej budowli mieszkaniowej. Lokalizacja budynku to Kalkan. Kalkan…
$400,859
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Inspirująca przestrzeń w sercu KalkanaWyobraźcie sobie idealne połączenie komfortu, stylu i …
$395,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Karpuztepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karpuztepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Mieszkanie 2 pokoi w Dicle, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dicle, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$132,233
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Mieszkanie 4 pokoi w Topcular, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Topcular, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Apartamenty te znajdują się w Eyupsulftan, jednej z najbardziej centralnych i historycznych …
$1,28M
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Parametry nieruchomości w Diyarbakir, Turcja

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