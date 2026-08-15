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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Diyarbakir, Turcja

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Egil
19
Sur
5
29 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 6 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 3
$23,84M
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Willa 6 pokojów w Baglar, Turcja
Willa 6 pokojów
Baglar, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 375 m²
$32,84M
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Willa 7 pokojów w Sur, Turcja
Willa 7 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$16,61M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Są domy, które robią wrażenie. Są tacy, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta…
$1,37M
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Willa 9 pokojów w Sur, Turcja
Willa 9 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
$32,82M
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Willa 11 pokojów w Sur, Turcja
Willa 11 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,85M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Baglar, Turcja
Willa 4 pokoi
Baglar, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 592 m²
$16,22M
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Willa 8 pokojów w Sur, Turcja
Willa 8 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 900 m²
$31,39M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Witamy w świecie, w którym rano zaczyna się zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki…
$1,39M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 7
Powierzchnia 370 m²
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę z elegancką panoramą morza w malowniczym mieście Kalka…
$1,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Topcular, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Topcular, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Apartamenty te znajdują się w Eyupsulftan, jednej z najbardziej centralnych i historycznych …
$1,28M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Inspirująca przestrzeń w sercu KalkanaWyobraźcie sobie idealne połączenie komfortu, stylu i …
$395,050
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Kalkan, Kyzyltas jest miejscem, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a luksus znajduje …
$1,39M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
Odkryj świat doskonałego komfortu: Twoja nowa willa nad morzem w KalcanWyobraź sobie miejsce…
$1,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dicle, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dicle, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$132,233
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Witaj w nowym życiu w Kalkan. To coś więcej niż tylko willa - jest to przestrzeń, w której h…
$1,10M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe wille z widokiem na naturę i morzeMiejsce, gdzie natura i luksus się łączą.W świec…
$1,74M
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Mieszkanie 2 pokoi w Karpuztepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karpuztepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Wyobraźcie sobie miejsce, w którym każdy świt zaczyna się pięknym widokiem na morze, gdzie l…
$1,14M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 7
Powierzchnia 500 m²
Prezentowana na sprzedaż willa z unikalnym widokiem na Morze Kalkan.Plaże Kalkan są znane ze…
$2,51M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Kalkan: Spełnij swoje marzenie życia nad morzemWyobraźcie sobie miejsce, gdzie każdy dzień z…
$1,39M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 471 m²
Otwórz drzwi do unikalnego życia w Kalkan!Drodzy przyjaciele i koneserowie luksusu!Przedstaw…
$1,45M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
Wyobraź sobie budzenie się każdego ranka, otwieranie okien i patrzenie na ogromne Morze Śród…
$987,624
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalkan, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty na sprzeda ¿w nowej budowli mieszkaniowej. Lokalizacja budynku to Kalkan. Kalkan…
$400,859
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Przedstawiamy Państwu luksusową willę w wyśmienitym mieście Kalkan. Ten malowniczy teren ofe…
$801,719
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Willa znajduje się w pięknym miejscu w okolicy Ortaalan Kalkana.Pełny panoramiczny widok na …
$1,28M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Powierzchnia 468 m²
Wspaniały projekt w Ortaalan, Kalkan - Luksusowe wille z widokiem na morze panoramiczneDrodz…
$755,242
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Poczuj życie w doskonałościTe sześć wspaniałych willi z widokiem na morze w Kalkanie to idea…
$1,39M
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Willa w Kalkan, Turcja
Willa
Kalkan, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Witaj w swojej nowej rzeczywistości w KalkanWyobraź sobie miejsce, w którym twój poranek zac…
$1,68M
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Typy nieruchomości w Diyarbakir.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Diyarbakir, Turcja

z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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