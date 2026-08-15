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Nowe mieszkania w Dikili, Turcja

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Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Pokaż wszystko Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Turcja
od
$71,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Exclusive Investment Opportunity with Private Beach AccessGdzie nowoczesna architektura spotyka nieskończony błękitDoświadcz życia określonego przez spokój, elegancję i zapierającą dech naturę w Infinity Çandarlı. Projekt ten, położony na spokojnych wybrzeżach dzielnicy Âzmir, oferuje unikal…
Agencja
Keller Williams
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Agencja
Keller Williams
Języki komunikacji
English, Türkçe
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