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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Demre, Turcja

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Demre, Turcja
Willa 4 pokoi
Demre, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa 3 + 1 ze wspaniałymi panoramicznymi widokami na morze. Niesamowita atmosfera wyjątkowe…
$1,485
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Willa 3 pokoi w Demre, Turcja
Willa 3 pokoi
Demre, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Welcome to Kekova Villa, one of the most luxurious establishments in Demra and on the Medite…
$2,474
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