Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çekmeköy
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Cekmekoy, Turcja

;
Sklep Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Sklep 291 m² w Cekmekoy, Turcja
Sklep 291 m²
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokal Usługowy z Wysokim Potencjałem Dochodowym na Sprzedaż w Çekmeköy Çekmeköy, położone p…
$1,06M
Zostaw prośbę
Sklep 86 m² w Cekmekoy, Turcja
Sklep 86 m²
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
$138,242
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się