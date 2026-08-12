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Zamki w górach na sprzedaż w Turcja

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1 obiekt total found
Zamek 4 pokoi w Oba, Turcja
Zamek 4 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa jest przedmiotem dziedzictwa historycznego! W pobliżu willi znajduje się zabytkowy koś…
$2,65M
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Parametry nieruchomości w Turcja

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Tanie
Luksusowe
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