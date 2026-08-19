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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Cankaya, Turcja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 512 m² w Cankaya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 512 m²
Cankaya, Turcja
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowe Centra Biznesowe z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Ankarze Ankara, położona …
$2,06M
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