Domy z ogrodem na sprzedaż w Bursa, Turcja

Nilufer
21
Mudanya
7
Osmangazi
5
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 9
Lista cenApartament, 2 + 1, 120m ², €235,000Jeśli marzysz o przestronnym, w pełni umeblowane…
$271,932
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie 800 m od Plaży w Alanyi Avsallar Avsallar, jedn…
$126,154
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/9
mieszkanie 1 + 1 w Mersin, TomiukDom poddał się, szukałPiętro 9podłoga 3Morze 400m.Widok na …
$51,454
TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie 800 m od Plaży w Alanyi Avsallar Avsallar, jedn…
$221,060
Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze w Kömürlük Kalkan…
$998,819
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/4
3-Pokojowy Apartament Blisko Plaży i Udogodnień Społecznych w Mersin Apartament na sprzedaż …
$79,281
Mieszkanie 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 259 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$24,50M
Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Mieszkanie jest na sprzedaż z meblami.W rezydencji: basen, winda, ochrona i kamery CCTV
$98,545
Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem Blisko Uniwersytetu i Plaż w Dzielnicy G…
$116,895
Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Dom z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Prywatnym Basenem w Kaş Kalkan Kalkan to…
$2,39M
Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 60 m2 w kompleksie PREMIUM LUXURY - Alanya …
$336,110
Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
Lista cenApartament, 1 + 1, 70 m ², €880002- Pokój Apartament na sprzedaż w Azura Park Mahmu…
$101,830
