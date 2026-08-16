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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Trabzon
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2 obiekty total found
Bliźniak 7 pokojów w Ortahisar, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z Tarasami w Spokojnej i Komfortowej Okolicy w Trabzon Yalıncak Apartamenty znaj…
$415,269
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Bliźniak 7 pokojów w Akcaabat, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Akcaabat, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 17/17
Przestronny, Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie Panorama 61 w Trabzonie-Akçaabat Ten elega…
$356,275
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Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

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